باشاك شهير يؤكد توصله لاتفاق للحصول على خدمات روبينيو

تجربة تركية جيدة للبرازيلي المخضرم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد نادي باشاك شهير التركي توصله لاتفاق رسمي مع نادي سيفاس سبور، على ضم البرازيلي روبينيو من صفوف الفريق.

ووافق لاعب ريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي السابق على الانتقال لصفوف الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي بنهاية الدور الأول.

وانضم روبينيو لصفوف سيفاس سبور يناير الماضي، ليسجل 12 هدفاً منها 8 الموسم الحالي في مسابقة الدوري التركي.

🤝🏻 "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/a7nlFuNmXb — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 27, 2018

وهز البرازيلي الدولي الأسبق، شباك جلطة سراي مطلع الأسبوع الجاري مرتين، لكن فشل فريقه في الفوز على الأسود ليخسر بنتيجة 4-2.

وسينضم روبينيو لكتيبة من اللاعبين المخضرمين، أبرزهم، جايل كيليتشي، إيمانويل أديبايور، إيمري بيليزجلو، أردا توران.

ويعمل الفريق التركي على تدعيم صفوفه من أجل تحقيق لقب الدوري التركي الذي ينافس من أجل الحصول عليه في المواسم الثلاثة السابقة.

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حيثيات القرار ✍️

رد فعل آل الشيخ 🗨️

💬 تعليقات المسؤولين pic.twitter.com/YVwc3Oc8B1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

الجدير بالذكر أن النادي التركي يضم في صفوفه الظهير الأيسر المصري كريم حافظ