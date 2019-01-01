باسم مرسي: الزمالك عطّل إعارتي وأدخلني في مشكلات لكنني سأعود مجانًا

انتقال ياسر إبراهيم من سموحة للأهلي، أغضب مسؤولي القلعة البيضاء وأثر على إعارة مرسي لسموحة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتهم باسم مرسي؛ مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة، مسؤولي القلعة البيضاء بإقحامه في مشكلات لا دخل له بها، موضحًا أنهم عطلوا إعارته للنادي السكندري وتشويه صورته أمام الجماهير.

المهاجم كان قد أعير إلى لاريسا اليوناني في يناير الماضي قبل أن يفسخ عقد إعارته ويعود لمصر مرة أخرى، لتتم إعارته إلى سموحة، لكن يبدو أن الزمالك تراجع عن الموافقة على الإعارة.

وأوضح مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقيت اليوم اتصال من مسؤول في نادي الزمالك يطالبني بالرجوع، قال لي بالنص: عندي لك مفاجأة، الزمالك يريد عودتك لتتم إعارته إلى نادٍ آخر غير سموحة، نحن من أخرنا البطاقة الدولية، لأنه لو لعبت المباراة الماضية، لم يكن من حقنا أن نستعيدك".

وأضاف: "بسبب موضوع معين أصبحت أنا طرف فيه بدون إرادتى، الآن أمامي اختيار من اتنين الأول أن ألعب ف الزمالك والمدرب لا يريدني بألف جنيه ف ستة أشهر، الاختيار الثانى أن أنتقل لفريق ترتيبه الأخير في الدوري، هل أنا بعد ما لعبت أربعة مواسم في الزمالك، حصلنا فيهم على ٥ بطولات وأحرزت ٥٣ جول ، هذا يكون مصيري من مسؤولي نادي الزمالك ؟!.

"قبل ذلك لم أكن أتحدث، لكن الموضوع وصل أن قيل عني أنني السبب في تأخير وصول البطاقة الدولية الخاصة بي وتشويه سمعتي بأن هذا بسبب خلاف مادي بيني وبين النادي اليوناني، وهذا غير صحيح، أنا عقدي تم فسخه رسمي من الاتحاد اليوناني، ولو لم يتم الفسخ، لما كان من حقي التدريب مع سموحة".

٣- الاختيار التانى انى انتقل لفريق ترتيبه الاخير ف الدورى . هل انا بعد ما لعبت اربع مواسم ف الزمالك ، حصلنا فيهم على ٥ بطولات و احرزت ٥٣ جول ، دة يكون مصيرى من مسئولين نادى الزمالك ؟! — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

تابع: "أنا في وقت إقامتي باليونان حصلت على خمسة آلاف يورو فقط وتنازلت عن مستحقاتي للزمالك وجددت سنتين، تنازلت فيهم عن 4 ملايين جنيه من أجل الاحتراف، وعند انتقالي إعارة لسموحة جددت سنة أخرى على بياض.

"سأعود للزمالك ليس بألف جنيه، لكن لو مجانًا، لأنه شرف لي أن ألعب في الزمالك، لك أكن أود أن أتحدث رغم اتصال عدة برامج بي من وقت وصولي للقاهرة للتوضيح بمقابل مادي، لكنني كنت أرفض.

"أنا حاليًا بعدما استقريت في الإسكندرية ونقلت أسرتي وأغراضي واستأجرت محل سكن، تم إبلاغي أني لا بد أن ألغي كل ذلك وأعود حالًا، أو أن أجلس في البيت ستة أشهر".

٨- انا هرجع نادى الزمالك مش لو بالف جنيه لو ببلاش لان شرف ليا انى العب ف نادى الزمالك .

مكنتش حابب انى اتكلم رغم اتصال عدة برامج بيا من وقت وصولى للقاهرة لتوضيح عدة امور بمقابل مادى بس انا كنت برفض . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

واختتم: "يا رب الناس التي كانت تتهمني أني مقصر طوال الوقت وأفتعل المشكلات تكون الصورة وضحت لها، أنا طوال الوقت أدخل في مشكلات أنا لست طرفًا بها".

يذكر أن باسم مرسي لم يتمكن من المشاركة مع سموحة أمام الأهلي بالأمس، لعدم وصول بطاقته الدولية، قبل اللقاء الذي خسره فريقه بهدف وحيد.

وتأتي رغبة مسؤولي الزمالك في التراجع عن إعارة المهاجم بعدما وافق مسؤولو سموحة على بيع مدافع الفريق ياسر إبراهيم للغريم التقليدي للأبيض، الأهلي.