باسكال سترويك يقود ليدز يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مثيرة ضد وست هام يونايتد

على غرار مانشستر سيتي وتشيلسي وساوثهامبتون، تأهل ليدز يونايتد أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. بعد مباراة مثيرة ضد وست هام يونايتد (2-2)، والتي فرضت وقتًا إضافيًا بفضل هدفين سُجلّا في الدقيقتين 93 و96، تفوق ليدز في ركلات الترجيح. وسجل باسكال سترويك الهدف الفائز.

بعد نصف ساعة من اللعب، كان ليدز هو من افتتح التسجيل في ملعب لندن. وجد نواه أوكافور مساحة لدى آو تاناكا، الذي تخلص ببراعة من خصمه المباشر وسدد الكرة عبر الحارس ألفونس أريولا والعارضة: 0-1.

قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، بدا أن النتيجة حسمت عندما تقدم الزوار 0-2. سجل دومينيك كالفيرت-لوين ركلة جزاء، وبذلك بدا أن ليدز قد حقق ما يكفي للوصول إلى نصف النهائي، خاصة وأن النتيجة كانت لا تزال 0-2 في الدقيقة 92.

لكن في الدقيقة 93، عادت الحياة فجأة إلى المباراة. سدد جارود بوين كرة قوية ارتطمت بالقائم، لكنه تنفس الصعداء عندما سجل ماتيوس فرنانديز الهدف من الكرة المرتدة.

استعاد المشجعون، الذين كان بعضهم قد غادروا الملعب بالفعل، الأمل فجأة، وبعد ثلاث دقائق من هدف تقليص الفارق، جاء هدف التعادل. أرسل أداما تراوري الكرة بحس مرهف إلى منطقة الجزاء، وأكمل أكسل ديساسي الهجمة بقدمه الممدودة: 2-2.

في الوقت الإضافي الذي تلا ذلك، بدا أن وست هام سيحسم المباراة بسرعة، لكن هدف تاتي كاستيلانوس ألغي بسبب التسلل. واضطر حارس مرمى وست هام أريولا إلى الخروج مصاباً في نهاية الوقت الإضافي ليحل محله اللاعب الجديد فينلي هيريك.

في سلسلة ركلات الترجيح، تصدى هيريك مباشرة لركلة ليدز الأولى، التي سددها جويل بيرو. لكن الركلة التالية، التي سددها بوين، أخطأت المرمى أيضًا. سُجلت الركلات الخمس التالية، ثم أخطأ بابلو نيابة عن وست هام. ثم سجل سترويك الركلة الحاسمة.