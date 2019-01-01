باريلا: سجلت أفضل هدف في حياتي اليوم

تصريحات باريلا بعد فوز إنتر على فيرونا

قال نيكولو باريلا متوسط ميدان نادي إنتر ومنتخب إيطاليا إن هدفه اليوم في شباك هيلاس فيرونا هو أفضل هدف سجله في مسيرته على الإطلاق.

ونجح نادي إنتر في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد ليخطف صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا من يوفنتوس.

وحل فيرونا ضيفًا ثقيلًا على إنتر على ملعبه جيوسيبي مياتزا لحساب منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، ولم تكن المباراة سهلة على رجال كونتي إطلاقًا.

وبعدما سجل باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء والذي قاد به إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا، تحدث عن تأثير الهدف وقيمته بالنسبة له وللفريق.

وقال: "لقد قدمنا مباراة رائعة وأنا سعيد بهذا الانتصار وبالنتائج الإيجابية التي نحققها والتي تعطينا ثقة أكبر في أنفسنا، هذا نتاج العمل الرائع الذي يقوم به الفريق ككل"

وأضاف: "لقد كان الشوط الأول صعبًا ونجح فيرونا في غلق المساحات أمامنا، ولعبوا كرة قدم جيدة وتسببوا لنا في الكثير من المشاكل في الخطين الأمامي والخلفي"

وتابع: "لقد مررنا بلحظات عصيبة ولكننا استطعنا الخروج منها بشكل رائع، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل التطور أكثر ولدينا نفس الدوافع من أجل الفوز، أعتقد أن هدفي اليوم كان الأهم في مسيرتي"

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يذكر أن إنتر في الوقت الحالي يحتل صدارة الترتيب على سلم الدوري الإيطالي، وذلك بشكل مؤقت في انتظار مباراة يوفنتوس أمام ميلان مساء الغد..