باريلا: شيء وحيد يفصل إنتر عن يوفنتوس وتشيلسي أرادني

نجم إنتر الجديد يتحدث قبل ديربي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث نيكولو باريلا، نجم وسط إنتر، عن ديربي إيطاليا المرتقب مع يوفنتوس واقترابه من تشيلسي في الماضي.

ونجح باريلا في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للنيراتزوري سريعاً بعد الانتقال لصفوفه الصيف الفائت من كالياري.

رقم قياسي لديربي إيطاليا قبل المباراة

وقال باريلا مع "لاجازيتا": "يوفنتوس يتفوق على إنتر فقط بالخبرة، يلعبون معاً كمجموعة منذ مدة، ولكن نحن نمضي جيداً".

وأضاف: "يوفنتوس الموسم الماضي حقق الدوري بفارق 21 نقطة، نريد كسر هذا الفارق، كونتي بالنسبة لي هو الفارق، كونتي يجعلك مستعد للقتال من أجله، وهذا الفارق".

وكشف باريلا عن اقترابه من تشيلسي في الماضي: "نعم، يناير الماضي تقدموا بعرض جاد والمفاوضات كانت متقدمة، ولكن كالياري رفض بسبب صعوبة موقفه".

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وعن العنصرية في إيطاليا: "أمر حزين، هناك زملاء يعانون بسبب ذلك، حملات مثل التي قام بها إنتر وجمهور إيفرتون مهمة، ولكن لا يجب تعميم الأمر على الجميع بسبب تصرف مجموعة".

ويحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على إنتر مساء الأحد ضمن الجولة السابعة للدوري الإيطالي.