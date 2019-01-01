باريلا: إنتر هو النادي المناسب لتحقيق طموحاتي

أكد إعجابه بمشروع النيراتزوري

يعتقد نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر الجديد، أن النيراتزوري هو النادي الأنسب له من بين جميع الفرق التي حاولت ضمه.

إنتر نجح في ضم باريلا من كالياري هذا الصيف، في صفقة وصلت قيمتها نحو 50 مليون يورو.

باريلا قال في تصريحات صحفية عن تلك الخطوة:"أشعر بسعادة كبيرة جداً، إنتر أرادني وأصر على التعاقد معي، لذلك سأبذل كل ما بوسعي لرد الدين".

وأضاف:"انضميت للفريق بعد زملائي بفترة قصيرة، لكني سأبذل أقصى ما عندي للوصول إلى 100% من جاهزيتي".

وتابع الإيطالي الشاب:"لدي اقتناع تام بمشروع إنتر أعتبره النادي الأفضل لي، لديهم مدرب على أعلى مستوى، لذلك تلك الخطوة تناسب طموحي وحرصي على التطور".

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يذكر أن إنتر خاض منافسة شرسة مع تشيلسي وأرسنال ويوفنتوس من أجل الحصول على خدمات باريلا.