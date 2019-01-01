باريس يمنح هيريرا ضعف راتبه مع مانشستر يونايتد

لإقناعه برفض جميع العروض المقدمة لضمه

يستعد لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، للرحيل عن مانشستر يونايتد، والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

يونايتد أعلن هذا الأسبوع، أن هيريرا لن يجدد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في شهر يونيو القادم.

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معظم التقارير الصحفية تؤكد أن باريس هو الوجهة الأقرب للتعاقد مع نجم الشياطين الحمر، بعد فشل النادي الإنجليزي في التوصل لاتفاق معه حول التجديد.

صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت عن تقاضي هيريرا لراتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني مع النادي الفرنسي.

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وهو ما يزيد بكثير عن ما كان يتقاضاه اللاعب مع يونايتد بـ130 ألف فقط في الأسبوع.

وجاء فشل يونايتد في إقناع هيريرا بالبقاء، لعدم رغبة النادي في رفع الأجور أكثر من اللازم، بعد التورط في دفع 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً للتشيلي أليكسيس سانشيز رغم هبوط مستواه.

ومن المقرر أن يكون الراتب كافي تماماً لإقناع هيريرا بالانتقال لباريس، ورفض جميع العروض الأخرى المقدمة له وأبرزها أرسنال.