باريس يعادل رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

سلسلة تهديفية مميزة للفريق الفرنسي

نجح فريق باريس سان جيرمان، في معادلة رقم ريال مدريد المبهر، فيما يخص التهديف المستمر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس أنهى الشوط الأول من مباراته مع لايبزيج في نصف نهائي الأبطال، بالتقدم بهدفين نظيفين، ليقترب كثيراً من التأهل للمباراة النهائية.

المدافع البرازيلي ماركينيوس نجح في تسجيل الأول، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني من صناعة نيمار.

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الثنائية تعني أن باريس نجح في هز الشباك في 34 مباراة أوروبية على التوالي، منذ 2016 وحتى أغسطس 2020.

وكانت المرة الأخيرة التي فشل فيها الفريق الفرنسي في التسجيل، بشهر إبريل من عام 2016 عندما خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

السلسلة التهديفية المميزة، سبق أن قام بها ريال مدريد بالتسجيل المتتالي لنفس العدد من المباريات، في الفترة من 2011 إلى 2014 من دوري أبطال أوروبا.

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ويمتلك النادي الفرنسي فرصة لكسر هذا الرقم، في حالة تأهله على حساب لايبزيج، ليلعب أمام الفائز من ليون وبايرن ميونخ في النهائي.