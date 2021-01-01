باريس وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي .. من الفريق الأفضل في العالم؟

منافسة شرسة بين الثلاثي

مع تخبط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هذا الموسم، تدخل كرة القدم في صراع مختلف في الفترة الأخيرة حول الفريق الأفضل على مستوى العالم.

مانشستر سيتي يصول ويجول في إنجلترا مع بيب جوارديولا، وكذلك باريس سان جيرمان سواء مع توماس توخيل المقال أو ماوريسيو بوتشيتينو الذي تغلب مؤخرًا على برشلونة في دوري أبطال أوروبا 4/1.

ويظل بايرن ميونخ بطل السداسية محتفظًا بمكانته بين الكبار، بعد بداية الموسم بالسوبر الأوروبي وكذلك كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير الجاري.

ولكن من الناحية الرقمية، أي منهم هو الأفضل الآن؟

مانشستر سيتي

رغم البداية المحبطة للفريق الإنجليزي على كل المستويات، إلا أنه يعيش في وضعية مميزة ومثالية في وقتنا هذا مع المدرب بيب جوارديولا.

سيتي يأتي في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ59 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وأما في دوري أبطال أوروبا، فقد احتل الفريق صدارة مجموعته، ليتأهل إلى ملاقاة بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ16 من المسابقة.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي صعد الفريق لدور الثمانية بنجاح، بينما يلعب في نهائي كأس رابطة المحترفين ضد توتنهام وهو ما يعني أنه لا يزال متواجدًا في كل البطولات.

الفريق لا يزال يتمتع بقوته الهجومية رغم إصابات سيرخيو أجويرو وسوء مستوى جابرييل خيسوس، بفضل تألق رحيم ستيرلينج وإلكاي جوندوان مفاجأة الموسم وبالطبع كيفين دي بروينه.

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مانشستر سيتي نجح في هز شباك الخصوم 83 مرة في كل المسابقات هذا الموسم، واهتزت شباكه 20 مرة فقط في كل المناسبات.

بايرن ميونخ

الفريق الألماني بطل السداسية، يأتي على صدارة الدوري المحلي، ولكنه لا يسيطر بنفس الصورة التي يقدمها مانشستر سيتي حيث يحتل الصدارة بفارق نقطتين عن لايبزيج.

بايرن يتواجد بالطبع في دوري أبطال أوروبا، بل اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بعد الفوز على لاتسيو 4/1 في ذهاب دور الـ16.

وبالنسبة لكأس ألمانيا فقد كانت المفاجأة في شهر يناير الماضي، عندما خرج الفريق بركلات الترجيح أمام هولشتاين كيل بعد التعادل في الوقت الأصلي.

رجال المدرب هانز فليك نجحوا في الوصول لمرمى الخصوم 89 مرة هذا الموسم بالمسابقات المستمرة حتى الآن، وهو ما يفوق سيتي من الناحية الهجومية، ولكن اهتزت شباكه 39 مرة وهو ما يؤكد تفوق الفريق الإنجليزي من الناحية الدفاعية.

باريس سان جيرمان

الصدمة هنا أن باريس ليس على صدارة الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثالث بـ54 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليل، رغم كل ما يمتلكه الفريق من قوة.

حظوظ الفريق الفرنسي في دوري الأبطال تعوض هذه الصدمة، حيث تغلب على برشلونة 4/1 بملعب كامب نو في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وأما في بطولة كأس فرنسا، فقد تأهل إلى المرحلة الرابعة بعد الفوز على كان، كما فاز مؤخرًا بكأس الأبطال بالتغلب على مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

الفريق سجل 76 هدفًا في كل المسابقات حتى الآن، مما يعني أنه خلف بايرن وكذلك سيتي، واهتزت شباكه 25 مرة ليصبح دفاعه أفضل من الأول وأقل من الثاني بفارق بسيط.

وفي النهاية سنجد أنه بكل تأكيد باريس يأتي في المركز الثالث من بين هؤلاء، ومن بعده بايرن، ثم مانشستر سيتي الذي يمتلك فارق الأهداف الأكبر، ولا يزال مستمرًا في كل المسابقات الممكنة.