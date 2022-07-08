باريس لا يكتفي من نجوم برشلونة .. النادي الفرنسي يريد لاعبًا جديدًا

اللاعب المتألق مطلوب في باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من قبل باريس سان جيرمان بالحصول على اللاعب إيناكي بينيا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدير الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس معجب للغاية باللاعب الكتالوني.

يأتي هذا بالرغم من الوفرة العددية في مركز حراسة مرمى النادي الباريسي الذي يملك الثنائي العملاق جيانلويجي دوناروما وكيلور نافاس.

بينيا كان قد أمضى الموسم الماضي في جلطة سراي وقدم مستويات أكثر من رائعة وكان ضمن نجوم الفريق التركي.

وينتهي عقد اللاعب مع برشلونة بنهاية الموسم الجديد، أي أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني في الصيف القادم دون أدنى مشاكل.

ولن يكون بينيا هو أول لاعب يضمه باريس سان جيرمان بشكل مباشر في السنوات الماضية، بعد ضم ليونيل ميسي ونيمار ورافينيا وغيرهم.

جدير بالذكر أن بينيا كان من خريجي أكاديمية لاماسيا لكنه لم يحصل قط حتى الآن على فرصته الحقيقية في الفريق الأول لبرشلونة.