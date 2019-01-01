باريس سان جيرمان يواجه ريال مدريد بدون قوته الضاربة

غيابات مؤثرة في تشكيلة المدرب توماس توخيل

ألقت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على الغيابات المتوقعة في صفوف باريس سان جيرمان، عندما يستضيف ريال مدريد مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة جدًا من النادي الملكي، إن أول الغائبين عن "إلبي إس جي" في معركة منتصف الأسبوع، الدولي البرازيلي نيمار جونيور، العائد للمشاركة مع فريقه، بعد فشل عملية إعادته إلى بيت القديم في برشلونة.

وتقمص أغلى لاعب في العالم دور المُخلص لأثرياء عاصمة الضوء في مباراة السبت، بتوقيعه على هدف تجاوز ستراسبورج في آخر لحظات مباراة الجولة الخامسة للدوري الفرنسي.

وسيغيب نيمار بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا، لمبالغته في الهجوم على حكم مباراة مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الموسم الماضي، ما تسبب في معاقبته بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

ثاني الأسماء الرنانة التي سيفتقدها المدرب توماس توخيل هو اليافع الفرنسي كيليان مبابي، وذلك لعدم تعافيه من الإصابة التي ألمت به في مباراة تولوز الشهيرة، التي شهدت كذلك تعرض الوافد الجديد عبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني في الشوط الأول، وأيضًا بداعي الإصابة.

في المقابل، توقع التقرير الإسباني عودة كافاني أمام اللوس بلانكوس، بالإضافة إلى مشاركة المهاجم الجديد ماورو إيكاردي، وذلك لحل معضلة غياب مبابي ونيمار.

فاتي.. سلاح جديد يحصل عليه فالفيردي لمواجهة خصومه 👊 pic.twitter.com/m7Z5Hab8WL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

كما ستشهد مباراة الأربعاء مواجهة عاطفية بين الحارس كيلور نافاس وناديه السابق، فيما سيغيب بنسبة كبيرة ثيو كيرير وجوليان دراكسلر –بحسب المصدر-.