باريس سان جيرمان يقيل هنريكي استعدادًا لاستقبال ليوناردو ودي ليخت

نادي باريس سان جيرمان أقال مديره الرياضي أنتيرو هنريكي استعدادًا للإعلان عن عودة ليوناردو في منصبه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد أقال مديره الرياضي أنتيرو هنريكي بالفعل، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "BFMTV" والتي أكدت أن هنريكي بنفسه قد قام بإخبار أصدقاءه أن باريس سان جيرمان قد أنهى التعاقد معه.

وياتي إنهاء تعاقد هنريكي استعدادًا ليكون ليوناردو مديرًا رياضيًا من جديد بداية من الموسم المقبل، بعد أن أمضى فترة في ميلان الإيطالي.

ومن المنتظر أن يخرج الإعلان الرسمي من نادي باريس سان جيرمان حول رحيل هنريكي واتمام التعاقد مع ليوناردو في خلال الساعات المقبلة.

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وكانت هنريكي قد تحمل مسؤولية فشل النادي العاصمي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم عقب الخروج لثالث مرة على التوالي من دور الـ 16.

جدير بالذكر أن ليوناردو يمتلك علاقة طيبة للغاية رفقة مينو رايولا وكيل اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يسعى باريس سان جيرمان لضمه.