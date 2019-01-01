باريس سان جيرمان يقسو على نيس برباعية

المباراة شهدت تألق الثلاثي إيكاردي ودي ماريا ومبابي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق باريس سان جيرمان، فوزاً سهلاً على حساب نيس بثلاثة لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة حالتي طرد لصالح لاعبي نيس، في الدقائق 74، و77 وكانتا من نصيب كلاً من ويلان سيبريان وكريستوف هيريل على الترتيب.

وتقدم باريس في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق آنخيل دي ماريا بعد تمريرة من إيكاردي، وضعته في انفراد بالمرمى ليضع بعد ذلك الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 21 أضاف دي ماريا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بطريقة رائعة بعد لعب الكرة من أعلي الحارس من الجانب الأيمن للملعب.

وبعد خطأ دفاعي من جانب الفريق العاصمي، استغله إغناتيوس جانغو قلص نيس الفارق في الدقيقة 67.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء ضاعف باريس النتيجة، وكان الهدف الثالث بتوقيع مبابي بعد متابعة لتصويبة زميله، ليصوب هو بدوره الكرة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل إيكاردي الهدف الرابع لفريقه، بعد عرضية أرضية من مبابي قابلها المهاجم الأرجنتيني بلمسة واحدة في الشباك.

وبهذه النتيجة يواصل باريس سان جيرمان تربعه على صدارة جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند النقطة 13 في المركز التاسع.