باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب خرافي لحمايته من ريال مدريد

تصريحات رئيس موناكو تعجل بفتح ملف تجديد عقد مبابي مع الباريسيين

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت بالفعل الخطوة الأولى، لحماية الفتى المدلل كيليان مبابي من مطامع ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو بارزيان"، فإن الإدارة القطرية المستحوذة على "حديقة الأمراء"، عرضت على مبابي الأب ما يقرب من الـ40 مليون يور –صافي بعد الضرائب-، كراتب سنوي، مقابل تأمين مستقبله لعامين إضافيين في عقده.

والمعروف أن أغلى لاعب شاب في التاريخ مرتبط بعقد مع الباريسيين حتى منتصف 2022، ويُقال إن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، لديه خطة لخطف صاحب الـ21 عامًا قبل انتهاء عقده مع "البي إس جي" بعام أو اثنين، لتقليل رسوم التحويل كما فعلها مع تيبو كورتوا وإدين هازارد في آخر صيفين.

وجاء تقرير الصحيفة الباريسية بالتزامن مع التصريحات المزعجة بالنسبة لإدارة باريس، التي أدلى بها رئيس موناكو فاديم فاسيلييف عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد عاجلاً أو آجلاً، من باب أن اليافع الفرنسي أخبره بأن حلمه الكبير هو ارتداء قميص النادي الملكي.

وسبق لمبابي أن أثار قلق المسؤولين في باريس سان جيرمان بتصريحات مطاطية في حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا الموسم الماضي، باعترافات لا لبس فيها، عن استعداده لخوض تحد جديد في المرحلة القادمة، هذا بخلاف الانسجام الواضح بينه وبين زيدان في التصريحات المتبادلة بينهما.