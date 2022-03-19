باريس سان جيرمان يعلن غياب ميسي أمام موناكو

تتواصل الأنباء السيئة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة جديدة لباريس سان جيرمان أمام موناكو بالدوري الفرنسي.

ميسي يعيش واحدة من أسوأ فتراته المهنية حاليًا، بعد هجوم الجماهير ضده بسبب خروج باريس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويستعد الفريق الفرنسي للعب ضد موناكو، غدًا، الأحد، بالجولة 29 من بطولة الدوري المحلي، وهي المباراة التي سيغيب عنها الأرجنتيني المخضرم.

وجاء ذلك وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لباريس، حيث أكد عدم مشاركته في التدريبات الخاصة التي أقيمت اليوم، السبت، استعدادًا لخوض المباراة.

وجاء ذلك نظرًا لشعوره بالمرض، وهو ما يعني عدم ظهوره ضد موناكو بالإضافة لمواطنه الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا مع عودتهما بعد فترة التوقف الدولي.

وفي سياق متصل عاد أندير هيريرا وسيرخيو راموس للتدريبات الجماعية، بينما يواصل خوان بيرنات عملية التأهيل للعودة من جديد.

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري الفرنسي بـ65 نقطة، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ50 نقطة.

اقرأ أيضًا ..