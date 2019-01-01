باريس سان جيرمان يعرض عقد رعاية ضخم على نابولي لضم آلان

هل يرضخ نابولي للتخلي عن لاعبه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يبدأ باريس سان جيرمان الفرنسي، في التحرك السريع من أجل ضم البرازيلي آلان، من صفوف نابولي الإيطالي.

ويأتي تحرك الفريق الفرنسي، عقب إصابة متوسط الميدان الإيطالي، ماركو فيراتي، أمس في الكاحل، في فوز الفريق على جانجون بتسعة أهداف نظيفة.

وتشير بعض التقارير إلى احتمالية إصابة فيراتي بالرباط الصليبي، الأمر الذي يعني نهاية موسمه، قبل الدخول في أهم مراحل الموسم.

المدير الفني الألماني توماس توخيل، كان قد تحدث عن خسارة لاعبه: "أنها أسوأ شيء قد يحدث".

أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف هذا الموسم بجميع البطولات في الدوريات الـ5 الكبرى 🔝



1⃣مانشستر سيتي 102 🔥

2⃣ باريس سان جيرمان 90

3⃣ برشلونة 78

4⃣ إشبيلية 71

5⃣ توتنهام 70 pic.twitter.com/qQGTgVBm7Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

ويسعى باريس سان جيرمان، لتعويض غياب لاعبه، بضم البرازيلي آلان من صفوف نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.

ووفقاً لكورييري ديللو سبورت الإيطالية، فإن الفريق الباريسي يفكر في كيفية تلبية رغبات نابولي، وكذلك التخلص من قواعد اللعب المالي النظيف.

ويفكر باريس في إعطاء نابولي 50 مليون يورو متمثلة في عقد رعاية من أحد شركات الطيران ، لعدة سنوات من أجل تقليل قيمة الصفقة. بالأرقام.. ليروي ساني الأكثر جمعًا بين التسجيل والصناعة في مانشستر سيتي

ويبحث رئيس النادي الإيطالي، أوريليو دي لاورينيتس، البحث طيلة السنوات الماضية عن راعي قوي لقميص البارتينوبي، وقد يكون عرض باريس هو الحل للحصول على خدمات البرازيلي.

وقدم آلان موسم رائع وبرز بشدة الموسم الحالي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وليفربول.