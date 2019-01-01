باريس سان جيرمان يعاقب رابيو بالفريق الرديف

رابيو يرفض تجديد عقده مع بطل فرنسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن باريس سان جيرمان قام بمعاقبة لاعبه أدريان رابيو بضمه للفريق الرديف بسبب رفضه تجديد تعاقده.

وينتهي عقد رابيو بحلول نهاية الموسم الجاري وقالت الصحف إن اللاعب توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة بداية من يونيو المقبل.

وأفادت "ليكيب" أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، غاضب من موقف اللاعب وقرر معاقبته بالتدرب مع فريق الرديف. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكد مدرب الفريق توماس توخيل أن اللاعب ليس مستدعى لمباراة جانجان القادمة بناء على قرار من إدارة النادي.

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وخرجت تقارير مساء الجمعة تتحدث عن خلاف بين توخيل والخليفي على وضعية رابيو، إذ يفضل المدرب الألماني الاستفادة من اللاعب.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء السبت أمام جانجان على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الدوري الفرنسي.