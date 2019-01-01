باريس يطلب من توتنهام 40 مليون يورو مقابل دراكسلر

النادي الإنجليزي يبحث عن بديل كريستيان إيريكسين

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتخلص من بعض لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي صانع الألعاب الألماني جوليان دراكسلر، على رأس قائمة الأسماء التي يهدف المدرب توماس توخيل التخلي عنها.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت رغبة توتنهام في الانقضاض على دراكسلر والحصول على خدماته هذا الصيف.

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رغبة سبيرز في ضم اللاعب، ترجع لاقترابه من خسارة الدنماركي كريستيان إيريكسين، والذي صرح مؤخراً بطموحه في خوض تجربة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سيطلب من توتنهام الحصول على مبلغ 40 مليون يورو مقابل بيع دراكسلر.

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ومن المقرر أن تساعد قيمة الصفقة، في تخطي النادي الفرنسي للأزمة التي يمر بها مؤخراً، بخصوص اللعب المالي النظيف.

وعلى الجانب الآخر سيرحب اللاعب الألماني بتلك الخطوة، حيث لم يظهر كثيراً مع باريس، وسجل 5 أهداف فقط الموسم الماضي.