باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع مالكوم

مالكوم مطلب في فرنسا

يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع مالكوم، لاعب برشلونة، خلال الصيف الجاري.

برشلونة يود التعاقد مع نيمار دا سيلفا من بطل الدوري الفرنسي في صفقة معقدة اقتصاديًا.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ المدير الرياضي الجديد لسان جيرمان، ليوناردو، يود الحصول على خدمات مالكوم في الصيف.

وأوضحت أنّ المدير الرياضي مقتنع بإمكانيات اللاعب خلال فترة تألقه مع بوردو في الليج 1 ومستغلًا لقلة الدقائق التي يحصل عليها في كامب نو.

وقد يتخلص برشلونة من اللاعب إن أراد التعاقد مع نيمار وذلك لأنّ برشلونة يمتلك 3 لاعبين لا يمتلكون جواز سفر أوروبي.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني خطف مالكوم مقابل 40 مليون يورو قبل توقيعه لروما الإيطالي.