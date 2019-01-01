باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع لوكا يوفيتش

في ظل إصابة مبابي وكافاني واحتمالية رحيل نيمار إلى برشلونة.. باريس سان جيرمان يفكر في استعارة يوفيتش من ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدثت بعض المصادر الصحفية حول تفكير باريس سان جيرمان في استعارة النجم الصربي لوكا يوفيتش والمنضم حديثًا من إينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة كل من كيليان مبابي وإيدينسون كافاني، مع وجود احتمالية لرحيل نيمار إلى برشلونة خلال الساعات المقبلة.

وقبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يبحث باريس سان جيرمان عن تعويض النقوصات الموجود في خطه الهجومي، والتي باتت تهدد موسمه.

وحسب بعض المصادر، فإن فريق العاصمة الفرنسية يبحث عن لاعب يتعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الساعات المتبقية من الميركاتو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وفي الوقت الذي يبدو فيه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غير مقتنع بالصربي لوكا يوفيتش، يفكر باريس سان جيرمان في التعاقد معه على سبيل الإعارة.

ولم تذكر أي من المصادر أية تفاصيل أخرى، ولكن الجميع ينتظر التطورات خلال الساعات المقبلة، قبل حوالي 36 ساعة من نهاية الميركاتو.

هل تمنع إصابة كافاني ومبابي انتقال نيمار إلى برشلونة؟

يذكر أن ريال مدريد كان قد تعاقد مع لوكا يوفيتش مقابل 65 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات مطولة مع فرانكفورت.