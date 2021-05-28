باريس سان جيرمان يشترط رقمًا كبيرًا للموافقة على ترك بوتشيتينو لريال مدريد

هل سيدفع ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان لن يمانع ترك مدربه ماوريسيو بوتشيتينو يرحل، ولكن عليه دفع مبلغًا وقدره لإتمام العملية.

هناك منافسة تبدو كبيرة على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني في الفترة الراهنة، حيث يريده ريال مدريد وكذلك ناديه السابق توتنهام.

ووفقًا لما قالته "defensa central" المقربة من ريال مدريد، فإن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن صرامته في قضية دفع بوتشيتينو قيمة رحيله.

إدارة ناصر الخليفي حددت مبلغًا يتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون يورو لترك بوتشيتينو، وهو رقم ضخم للغاية في بورصة المدربين هذه الأيام.

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يظل رقم الانتقال الأكبر من نصيب يوليان ناجلسمان، عندما دفع بايرن ميونخ للايبزيج ما يصل إلى 30 مليون يورو من أجل انتقاله لتدريب أليانز آرينا.

ومن غير المعلوم أي الناديين يفضل البوتش حتى الآن، ولكن الأكيد أن لديه اهتمامًا خاصًا بتدريب ريال مدريد لم يخفه في كل مناسبة بالسنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن بوتشيتينو يعيش خلافات حاليًا مع المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، على خلفية رفضه بيع كيليان مبابي وموافقة الإدارة على التخلي عن الموهبة الفرنسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بوتشيتينو وصل إلى باريس في يناير الماضي خلفًا لتوماس توخيل، ولا يزال على ذمة النادي العاصمي حتى صيف 2022.