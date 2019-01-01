باريس سان جيرمان يسعى لبيع نيمار في الشتاء

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو في رحيل نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيعود ليكون حديث الصحف الأول خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يراقب الموقف عن كثب منتظرًا موقف اللاعب.

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ويدرك ليوناردو أن وجود نيمار خلال الأشهر المقبلة سيكون عبءٍ على الفريق بالأخص أنه أراد الرحيل في الصيف.

وكان برشلونة قريبًا من الحصول على خدمات اللاعب خلال أشهر الصيف الماضي لولا تعنت باريس سان جيرمان في مطالبه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا كان مهتمًا بالحصول على خدمات نيمار لكن طلب اللاعب من باريس بالتفاوض مع برشلونة فقد أنهى رغبتهم.