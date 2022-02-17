باريس سان جيرمان يستعين برؤساء فرنسا للإبقاء على مبابي!

لم ييأس باريس سان جيرمان في عملية تجديد عقد كيليان مبابي، وأحدث المحاولات كانت بالاستعانة برؤساء فرنسا لإقناعه بالاستمرار.

عقد مبابي مع النادي الفرنسي ينتهي في صيف 2022، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع بي آس جي على التجديد.

الأقرب أن الدولي الفرنسي سيصل إلى ريال مدريد، وإن بدأت بعض الشائعات حول هذه الفرضية بعد مباراة الملكي وباريس في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "El Mundo" ذكرت أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون يحاول التوسط شخصيًا بين باريس واللاعب لإقناعه بالبقاء.

مبابي يتراجع عن فكرة ريال مدريد وليفربول السبب

بالنسبة لماكرون، فإن الحفاظ على مبابي في الدوري الفرنسي هام للغاية لإعادة تقييم المسابقة وجلب المزيد من الرونق لها.

لكن ماكرون ليس السياسي الوحيد الذي يحاول إقناع مبابي، بل أيضًا تحدثت الصحيفة عن رئيس فرنسا الأسبق، نيكولاس ساركوزي.

وبشكل عام يتمتع ساركوزي بعلاقة قوية مع إدارة باريس الحالية، حتى أنه ظهر في كثير من المباريات بملعب حديقة الأمراء.

الأمر بالنسبة لساركوزي ليس فقط لمساعدة ناديه المفضل، بل أيضًا إيمانًا منه بأن استمرارية مبابي في باريس هامة للغاية بالنسبة لدولة فرنسا كلها.

وكانت الصحف الإنجليزية في الآونة الأخيرة قد تحدثت عن انتقال محتمل لصاحب الـ22 عامًا إلى ليفربول بعد تراجع أسهم ريال مدريد.