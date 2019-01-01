باريس سان جيرمان يريد أليجري ويوفنتوس يحدد البديل مبكرًا

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس ينتظر مكالمة هاتفية من باريس سان جيرمان وإدارة البيانكونيري تحدد البديل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن أليجري أصبح ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان عقب الإخفاقات الأخيرة للمدرب الألماني توماس توخيل.

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وذكرت الصحيفة أن أليجري ينتظر في الوقت الحالي تواصل حقيقي من إدارة النادي الباريسي من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل عن يوفنتوس.

وكشفت كذلك أن إدارة نادي يوفنتوس قد بدأت في دراسة البدلاء المحتملين لأليجري في الفترة المقبلة، حال قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

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وأكدت الصحيفة أن أنتونيو كونتي المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ويوفنتوس نفسه يعد على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق حال رحل أليجري.

جدير بالذكر أن كونتي كان قد حقق لقب الدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم متتالية رفقة يوفنتوس بين 2011 و2014 قبل أن يحل أليجري محله.