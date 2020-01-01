باريس سان جيرمان يدعم ضحايا كورونا والصين بقمصان خاصة

باريس سان جيرمان الفرنسي يقرر دعم ضحايا مرض كورونا بقميص خاص بالصين في مواجهة بوردو.

قرر نادي باريس سان جيرمان أن يقدم الدعم لصالح ضحايا مرض كورونا الذي ضرب الصين قبل عدة أسابيع.

جاء هذا بعدما غير النادي من شعار الراعي على قميصه الذي سيخوض به مباراة بوردو في الدوري الفرنسي مساء اليوم.

واستبدال باريس سان جيرمان شعار الراعي الخاص به بجملة "أبقي قوية يا صين" باللغتين الصينية والإنجليزية في صدر القميص.

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PSG will wear “Stay Strong ” shirts in their clash with this evening to show their support for the victims of the Coronavirus. pic.twitter.com/8skJU4YKh7 — Get French Football News (@GFFN) February 23, 2020

ويحل بوردو ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس في العاصمة، ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

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ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي وفي رصيده 62 نقطة بعد مرور 25 جولة وله مواجهة اليوم.

ويبتعد مارسيليا صاحب المركز الثاني عن باريس سان جيرمان بـ10 نقاط كاملة ولعب مباراة الجولة الجارية بالفعل أي أن الفارق مرشح للزيادة.

جدير بالذكر أن مرض كورونا حصد أرواح العديد في الصين وعدة دول حول العالم وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسببه قبل أسابيع.