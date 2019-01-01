باريس سان جيرمان يخطط لضم إيريكسن لخلافة نيمار

الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات تحمل الكثيرة من المفاجآت

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط نادي باريس سان جيرمان لإتمام التعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، مع اقتراب نيمار دا سيلفا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

التقارير الصحفية تشير ألى اقتراب برشلونة من حسم صفقة نيمار خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إن سان جيرمان وضع باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، وإيريكسن بدلاء للبرازيلي إلا أنّ البيانكونيري لن يترك لاعبه بسهولة.

وأوضحت أنّ المدير الرياضي لبطل الدوري الفرنسي، ليوناردو، مُعجب بإمكانيات الدنماركي وكان يرغب في ضمه منذ أن كان لاعبًا لصفوف أياكس في 2013.

وتعد صفقة إيريكسن أسهل بالنسبة لباريس لأنّ اللاعب لديه عقد ينتهي في 2020 ولا يرغب في التجديد وقد تتكلف الصفقة بين 50 إلى 70 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ اللاعب رغب في ارتداء قميص الملكي لكن ريال مدريد بات قريبًا من جلب برونو فيرنانديس من سبورتنج لشبونة.