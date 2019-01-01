الانتقالات
الانتقالات

باريس سان جيرمان يخطط لضم أوزيل

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Getty
هل يرحل أوزيل عن آرسنال وينضم إلى باريس سان جيرمان؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستغلال أزمة مسعود أوزيل في آرسنال وقلة مشاركاته مع الفريق والتعاقد معه في يناير الجاري.

أوزيل ابتعد عن المشاركة مع الجانرز خلال الموسم الجاري تحت قيادة أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية أنّ سان جيرمان مهتم بجلب أوزيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان إيمري قد استبعد أوزيل في أكثر من مباراة خلال الموسم الحالي مرجعًا السبب وراء ذلك إلى أفكار تكتيكية.

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التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ إنتر الإيطالي يرغب في جلب أوزيل في ظل اهتمام الجانرز بضم إيفان بريسيتش.

آرسنال حسم صفقة دينيس سواريز من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو.

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