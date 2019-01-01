باريس سان جيرمان يخطط لضم أوزيل

هل يرحل أوزيل عن آرسنال وينضم إلى باريس سان جيرمان؟

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستغلال أزمة مسعود أوزيل في آرسنال وقلة مشاركاته مع الفريق والتعاقد معه في يناير الجاري.

أوزيل ابتعد عن المشاركة مع الجانرز خلال الموسم الجاري تحت قيادة أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية أنّ سان جيرمان مهتم بجلب أوزيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان إيمري قد استبعد أوزيل في أكثر من مباراة خلال الموسم الحالي مرجعًا السبب وراء ذلك إلى أفكار تكتيكية.

قذيفة لا تُنسي من جيمي! 🚀



💢فاردي أحرز 7⃣ أهداف في شباك ليفربول في البريميرليج، أكثر ممّا سجل أمام أي خصم آخر.



بالتأكيد عشاق ليفربول لا يتمنون تكرار هذه القذيفة الليلة. 🧐 pic.twitter.com/I2XsGeAdtv — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ إنتر الإيطالي يرغب في جلب أوزيل في ظل اهتمام الجانرز بضم إيفان بريسيتش.

آرسنال حسم صفقة دينيس سواريز من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو.