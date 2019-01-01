باريس سان جيرمان يحاول الحفاظ على جوهرتيه من كبار أوروبا

باريس سان جيرمان يواصل العمل على بناء قاعدة ناشئين قوية

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحفاظ على لاعبيه المراهقين أوشيش وكوامي أمام المغريات التي تحاوطهما من كبار الأندية الأوروبية.

ويلعب اللاعبان الصاعدان في فريق تحت 17 عامًا، ذلك الذي يهتم به نادي العاصمة الفرنسية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من أجل تأسيس جيل جديد.

وحول ذلك، يحاول النادي الفرنسي الحفاظ على جواهره الشابة خاصة مع وجود مغريات من قبل الأندية الكبرى في أوروبا والتي تهتم بخدماتهم.

وبخصوص أوشيش وكوامي اللذين قدما أداء مبهرًا خلال الأشهر الأخيرة، فإن بوروسيا دورتموند وأندية ريد بول ــ لايبزيج وسالزبورج ــ هما الأقرب للتعاقد معهما في حال خرجا من النادي قريبًا.

ويحاول كلا الناديين أيضًا تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الشباب، خاصة أندية ريد بول التي تعتمد في مشروعها على قاعدة الناشئين وتحاول توسيعها بمرور الوقت.

وضم باريس سان جيرمان مؤخرًا جوهرة برشلونة والذي ظل حديثًا للعالم خلال السنوات الماضية تشافي سيمونز في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي يتواجد بها ريال مدريد، كما يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي حتى الآن.