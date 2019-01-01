باريس سان جيرمان يجهز 50 مليون من أجل دوناروما

باريس سان جيرمان يرى في حارس ميلان دوناروما خليفة لجيانلويجي بوفون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية وفرنسية أن باريس سان جيرمان قد وضع نصب عينيه التعاقد مع الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما.

وكان الحارس الدولي الإيطالي قد أبدى من قبل رغبته في الرحيل عن صفوف نادي ميلان الإيطالي وتحديدًا في صيف العام 2017.

وحسب المصادر، فإن باريس سان جيرمان يرى في جيانلويجي دوناروما الحارس القادر على حراسة مرمى الفريق في الفترة المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وسيرصد باريس سان جيرمان حوالي 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الحارس الدولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الأرجح سيعلن أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس الحالي لباريس سان جيرمان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تعاقد مع حارس إيطالي شاب من قبل، حين تعاقد مع حارس مرمى باليرمو سالفاتوري سيريجو قبل 7 سنوات.