باريس سان جيرمان يتواصل مع وكيل "بيرلو الجديد"

موهبة جديدة يسعى النادي الفرنسي لاقتناصها

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تحركه من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي والمعروف بلقب "بيرلو الجديد".

باريس يراقب موهبة بريشيا لفترة طويلة، ويعتبره أحد أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع راديو "مونت كارلو" الفرنسي أكد رغبة باريس في ضم اللاعب، بوجود محادثات مكثفة خلال الأيام الماضية.

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وأوضح أن ليوناردو المدير الرياضي الجديد للنادي الفرنسي، فتح بعض خطوط الاتصال مع روبرتو لافلوريو وكيل أعمال تونالي.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يتبقى عامين على عقده مع بريشيا، ولا ينوي التجديد طمحاً لاتخاذ خطوة أفضل.

ومن المتوقع أن يقبل بريشيا التخلي عن نجمه الشاب، في حالة تلقي أي عرض لا يقل عن 25 مليون يورو.