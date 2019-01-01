باريس سان جيرمان يتحرك نحو مدافع إنتر
هيثم محمد فيسبوك تويتر
تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام باريس سان جيرمان بضم مدافع إنتر جواو ميراندا في الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان ميراندا صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته بالمشاركة بشكل أوسع مع النيراتزوري بعد تحوله لاحتياطي بعد وصول ستيفان دي فراي.
وأشارت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان مستعد للتحرك لضم ميراندا في الانتقالات الشتوية في ظل النقص العددي في خط دفاعه في ظل اعتماد المدرب توماس توخيل على ثلاثي بالخلف.
موراتي: لو كنت رئيسًا للإنتر الآن لجلبت ميسي ردًا على جلب يوفنتوس لرونالدو
👶 أول لاعب من مواليد 2001 يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
بوكايو ساكا👏
سيُسجل في كتب تاريخ اللعبة. 📚 pic.twitter.com/tixqKcMtJu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019
وذكرت الصحيفة أن ليس فقط باريس المهتم بخدمات قائد منتخب السامبا، ولكن هناك جلطة سراي وكذلك فلامينجو الذي أشارت تقارير لتفاوضه مع النادي الإيطالي أيضاً من أجل لاعبه جابيجول.
وكان إنتر جدد عقد ميراندا الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري لعام إضافي ليتفادى خسارته مجاناً في نهاية العام.
كان ميراندا انضم للنيراتزوري قبل أربعة مواسم من صفوف أتليتكو مدريد مجاناً في صفقة إعارة لعامين.