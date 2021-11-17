باريس سان جيرمان يتحرك لخطف "جوهرة" استثنائية من برشلونة!

يبدو أن رغبة باريس سان جيرمان في خطف نجوم برشلونة لا تزال قائمة حتى بعد الانهيار القائم في الفريق الأول للنادي الكتالوني، ووجهت الإدارة الفرنسية أنظارها الآن نحو التعاقد مع جوهرة من جواهر أكاديمية لا ماسيا وهو دييجو ألميدا.

بجانب التعاقد مع أسطورتي برشلونة، ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، تحرك بي آس جي أكثر من مرة للتعاقد مع شباب من برشلونة كان آخرهم تشافي سيمونز وكذلك كيس رويز، والآن بات ألميدا هو الهدف الجديد في ملعب حديقة الأمراء.

هذا ما ذكرته صحيفة "سبورت" والتي أشارت إلى أن باريس بدأ التواصل بالفعل مع ألميدا وقدّم له عرضًا مغريًا على كلا الصعيدين الرياضي والمادي لأجل إقناعه بالرحيل عن كامب نو والوصول إلى العاصمة الفرنسية بالشتاء أو الصيف المقبل على أقصى تقدير.

العقد الحالي بين ألميدا البالغ من العمر 17 عامًا، وبرشلونة لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023، مما يعني أنه إن لم يجدد في الصيف المقبل فعلى الأرجح سيتم بيعه لجني بعض الأموال بدلًا من رحيله المجاني في 2023.

ألميدا، هو أحد أبرز قلوب الدفاع في شباب برشلونة بالسنوات الأخيرة، ومثّل منتخب إسبانيا بالفئات العمرية بين 15 و18 عامًا كثيرًا، لكنه حتى الآن لم يخض أي مباراة مع برشلونة ب، وإن كانت الخطة هي تصعيده في الفترة المقبلة.

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برشلونة واضح في أنه يريد الإبقاء على اللاعب، فيما تتحدث سبورت أن ألميدا نفسه يريد الاستمرار في كامب نو ويرى أن مستقبله أفضل في كتالونيا.

مع ذلك لم يفقد باريس الأمل، والاتصالات قوية بينهم وبين النادي في محاولة لتغيير هذه القناعة خصوصًا مع ما قد يجده ألميدا من راحة مادية ورياضية وفرصة للعب بالفريق الأول سريعًا بفرنسا.

تجدر الإشارة هُنا إلى أن تشافي هيرنانديز أراد إرسال رسالة لألميدا بقناعته بقدراته عندما استدعاه للتدرب مع الفريق الأول بأحد تدريبات النادي الكتالوني خلال فترة التوقف الدولي، في إشارة إلى أنه ليس بعيدًا عن حساباته حتى وإن لم يلعب بعد لفريق الرديف.

كما من الجدير بالذكر أن برشلونة يجابه أزمة حقيقية في مركز قلب الدفاع مع كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وإريك جارسيا، لذلك ففرص أن يتم تصعيد ألميدا حتى وإن كان صغيرًا، للفريق الأول، تبدو كبيرة بالأشهر المقبلة، لا سيما وأن إجراء صفقات جديدة هو أمر خارج الحسابات حاليًا.