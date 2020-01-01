باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء نيمار ضد محاولات برشلونة

باريس سان جيرمان يبدأ التحرك من أجل تجديد تعاقد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان يستعد في الوقت الحالي لحماية نجمه البرازيلي نيمار من فكرة الرحيل عن صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا جديدًا لنجمه البرازيلي من أجل تجديد تعاقده في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي قد حضر العرض بالفعل وستكون قيمته 38 مليون يورو في الموسم الواحد يحصل عليها النجم البرازيلي.

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وسيمتد العقد الجديد حتى نهاية موسم 2024-2025 وبمدة ثلاث سنوات بعدما كان العقد الحالي للاعب برشلونة السابق ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

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وكان باريس سان جيرمان قد قرر من قبل التخلي عن نيمار في الصيف المقبل من أجل الحفاظ على كيليان مبابي، لكن مع تراجع الأوضاع الاقتصادية بسبب فيروس كورونا وصعوبة توقيع ريال مدريد مع الفرنسي الشاب سيبقي على لاعب برشلونة السابق.

وكان برشلونة قد حاول الحصول على خدمات نيمار في الصيف الماضي بعد مفاوضات طويلة مع باريس سان جيرمان انتهت بالفشل في ظل تمسك الفريق الفرنسي باللاعب.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعدما فسخ تعاقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو.