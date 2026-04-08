فاز باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ليفربول بنتيجة 2-0. وقد أبهر بطل الموسم الماضي وقطع خطوة كبيرة نحو نصف النهائي. وتُقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل، ما يعني مهمة شاقة للغاية لأرنه سلوت وفريقه.

اختار سلوت في ملعب بارك دي برانس اللعب بخط دفاع من خمسة لاعبين، مع جيريمي فريمبونغ في الجهة اليمنى والقائد فيرجيل فان دايك في العمق. وبدأ ريان غرافنبرخ كلاعب ارتكاز، فيما جلس كودي غاكبو ومحمد صلاح على مقاعد البدلاء لدى الضيوف القادمين من إنجلترا.

لم يعر باريس سان جيرمان أي اهتمام للنوايا الدفاعية لليفربول، وافتتح التسجيل خلال عشر دقائق. جرّب ديزيريه دويه التسديد من خارج منطقة الجزاء بقليل، فطارت الكرة إلى الشباك عبر كعب غرافنبرخ. ولم يكن الحارس جيورجي مامارداشفيلي قادرًا على فعل شيء، كما لم يتمكن فان دايك من حجب تسديدة المهاجم.

استعاد ليفربول توازنه بسرعة معقولة، لكنه لم يتمكن في الجهة الأخرى من وضع دفاع باريس سان جيرمان تحت ضغط حقيقي. وفي المقابل، كان أصحاب الأرض يترقبون المساحات خلف دفاع الريدز عبر لاعبيهم السريعين، وهو ما أسفر عن بطاقتين صفراوين لكل من جو غوميز وأليكسيس ماك أليستر.

وعلى فريق سلوت أن يشكر مامارداشفيلي على بقاء النتيجة 1-0، إذ أنقذ الحارس الجورجي ببراعة محاولتين لكل من كفاراتسخيليا ودويه. كما أظهر ليفربول حضوره، وكاد فريمبونغ أن يسجل لكن تسديدته القوية من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى، وإن كانت من زاوية صعبة للاعب الدولي الهولندي، إضافة إلى أن اللقطة جاءت في وضعية تسلل.

بدأ باريس سان جيرمان الشوط الثاني بقوة وكان واضحًا أنه يبحث عن الهدف الثاني. تلقى ديمبيلي الكرة على طبق من ذهب بعد هجمة سلسة، لكن لخيبة أمل المهاجم وجماهير باريس سان جيرمان طارت الكرة فوق المرمى. وجاء هدف 2-0 رغم ذلك عندما تسلّم كفاراتسخيليا الكرة داخل منطقة الجزاء، وتخلّص من غرافنبرخ، وراوغ مامارداشفيلي، ثم سدد الكرة بهدوء إلى داخل الشباك.

وكاد الأمر أن يصبح أسوأ عندما أشار الحكم خوسيه ماريا سانشيز إلى نقطة الجزاء بعد أن أسقط إبراهيم كوناتي وارن زاير-إيمري داخل المنطقة. غير أن الإعادة أظهرت أن قلب الدفاع لعب الكرة في النهاية، ليتم إلغاء ركلة الجزاء وسحب البطاقة الصفراء من كوناتي. مكسب لليفربول في شوط ثانٍ كان شاقًا للغاية.

أجرى سلوت أربعة تبديلات في الدقائق الأخيرة، من بينها دخول جاكبو وألكسندر إيزاك. وبشكل لافت، بقي صلاح على مقاعد البدلاء. ولم يُسفر ذلك عن اندفاع هجومي في النهاية ولا عن الهدف المهم 2-1. كان باريس سان جيرمان متفوقًا بشكل كاسح على أرضه وهو قريب جدًا من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.