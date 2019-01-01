باريس سان جيرمان يبدد آمال ريال مدريد لضم مبابي

تكفل نادي باريس سان جيرمان، بحق الرد على سيل الشائعات التي لم تتوقف، منذ التصريحات الغامضة، التي أدلى بها الشاب الفرنسي كيليان مبابي، أثناء تسلمه جائزتي أفضل موهبة صاعد وأفضل لاعب في الليج1 هذا الموسم.

وألمح بطل العالم إلى احتمال خروجه من قلعة "حديقة الأمراء" هذا الصيف، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيرتدي قميص "البي إس جي" الموسم المقبل، أم ستقوده الظروف للدفاع عن ألوان نادٍ آخر.

وفسرت العديد من الصحف سواء في فرنسا أو إسبانيا تصريحات صاحب الـ20 عاما، على أنها رسالة أو إشارة واضحة لرغبته في تحقيق حلم الطفولة، باللعب للنادي الملكي.

ثنائية مذهلة في آخر الدقائق من توفان في شباك تولوز ضمنت الفوز لـ مارسيليا 🔷👏 pic.twitter.com/h7ksxVuTb9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019

واقترن اسم مبابي بمشروع مواطنه زين الدين زيدان الجديد في "سانتياجو بيرنابيو"، وذلك من قبل حتى تصريحات زيزو، التي كشف خلالها عن رغبته في ضم لاعب موهوب كمبابي، وذلك في أعقاب عودته لقيادة اللوس بلانكوس في الولاية الثانية منتصف الشهر قبل الماضي.

وبعد هوجة الشائعات والتقارير التي انتشرت فجأة في الساعات القليلة الماضية، نشر موقع النادي الباريسي الرسمي هذا البيان "لقد توطدت علاقة باريس سان جيرمان وكيليان مبابي على مدار عامين، وستستمر هذه القصة لموسم آخر".

وأضاف "مع طموحنا المشترك لكتابة التاريخ في كرة القدم، في الذكرى الـ50 لنادينا، ستكون لحظة طال انتظارها لتدوين صفحة جديدة في تاريخ باريس سان جيرمان معا، وسيتعين على كل فرد القيام بدوره، لتصب في مصلحة المجموعة".

وبذلك يكون النادي الباريسي قد بعث رسالة واضحة لنظيره المدريدي، مفادها أن الموهوب الفرنسي سيبقى ضمن محاولة ناصر الخليفي الجديدة، لفك عقدة الأدوار الإقصائية للكأس ذات الأذنين، التي يبحث عنها منذ استحواذه على النادي عام 2011.