باريس سان جيرمان يعود من أجل ألان

أجواء غير مستقرة في نابولي تشجع النادي الفرنسي

أبرزت تقارير عودة باريس سان جيرمان للاهتمام بالتعاقد مع متوسط ميدان نابولي ألان بعد الحديث عن مشاكل مع ناديه مؤخراً.

وبحسب التقارير في إيطاليا، فألان هو أحد اللاعبين الذين رفضو الانصياع لأوامر رئيس نادي نابولي بخوض معسكر مغلق بعد تراجع النتائج.

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وأوضحت "لو باريسيان" أن المدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو لايزال محافظاً على اهتمامه بمواطنه البرازيلي، وسيعود من أجله في يناير المقبل.

وحاول النادي الفرنسي ضم ألان في مناسبتين ماضيتين، ولكن نابولي رفض التخلي عن متوسط ميدانه للفريق الباريسي رغم الحديث عن عرض يبلغ 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن بي إس جي سيطلب استعارة اللاعب في يناير، في ظل تفضيله التحرك نحو ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، الصيف المقبل.

وتتحدث الصحف في إيطاليا أن ألان وبقية اللاعبين في نابولي تعرضوا لعقوبات قوية من رئيس النادي بلغت خصم قرابة نصف راتبهم عن الشهر الفائت.

ويلعب بي إس جي مساء اليوم الأحد أمام موناكو لحساب منافسات الدوري الفرنسي.