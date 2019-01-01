سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة فيراتي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان الفرنسي يصدر بيانًا رسميًا يؤكد أن لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي لم يتعرض لكسر وإنما يعاني من التواء، وقد يكون جاهزًا لمباراة اليونايتد

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان أن لاعبه ماركو فيراتي لا يعاني من إصابة خطيرة بعد خروجه من مباراة جانجون في الدوري الفرنسي بالأمس.

جاء هذا في بيان رسمي طمأن من خلاله النادي جماهيره وأكد فيه أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة خطرة بالرغم من أن الشكل العام كان مخيف.

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وكتب النادي في البيان: "لاعبنا ماركو فيراتي خضع لفحوصات دقيقة بأشعة الرنين المغنطيسي وأظهرت أنه يعاني من التواء وليس كسر".

وأضاف البيان: "سيكون هناك حاجة لراحة اللاعب لهدة أيام قبل أن نقدم نتائج دقيقة للفحوصات التالية، نظرًا لوجود ورم مكان الإصابة".

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وكان المدير الفني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان قد أكد في تصريحات صحفية بالأمس أنه يخشى أن تكون إصابة فيراتي كبيرة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيكون على موعد مع مباراة قوية للغاية أمام مانشستر يونايتد في الـ 12 من فبراير المقبل بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.