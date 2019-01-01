باريس سان جيرمان لا يغرد لوحده - لماذا عليك مشاهدة الليج 1 هذا الموسم؟

موناكو وليون يفتتحان منافسات الليج 1 وذلك في موسم يعد بإثارة وتشويق غير مسبوقين...

تنطلق نهاية هذا الأسبوع من جديد منافسات الدوري الفرنسي، إذ سيعلن أيضًا ببدايته عن استهلال المنافسات في أوروبا على العموم.

متابعي الليج 1 كانوا قبل أيام قليلة على موعد مع كأس الأبطال الفرنسي والذي جمع رين بالبطل باريس سان جيرمان، حيث كان هذا الأخير قد خرج منتصرًا "2-1" بفضل هدفين مميزين لكل من النجم الشاب "كيليان مبابي" والأرجنتيني الموهوب "أنخيل دي ماريا".

انتصار أكد للكثيرين أن النادي الباريسي عازم على السيطرة وحصد الأخضر واليابس من جديد، خاصة وأنه م لا يزال مليئًا بالنجوم ومسلحًا بكل من الثلاثي الناري "كافاني، مبابي ونيمار.

صحيح أن الشكوك تحوم حول مستقبل البرازيلي بطل صفقة القرن، لكنه حاليًا لا يزال عنصرًا في نادي عاصمة الأنوار ويستعد لاستهلال موسمه الثالث بقميص الفريق الفرنسي.

ويبقى بكل تأكيد دوري أبطال أوروبا الحلم والهدف المنشود لكتيبة المدرب "توماس توخيل"، فخيبات الأمل المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية تزيد اللاعبين إصرارًا وتدفعهم لبذل مجهود أكبر فيما هو قادم، ذلك بالإضافة لجودة العناصر وفنياتها العالية والتي تجعل النادي من بين المرشحين للظفر باللقب هذا الموسم.

ورغم القوة الكبيرة للباريسيين، إلا أن هذا الموسم يعد بإثارة وتشويق كبيرين، ففرق عديدة عززت زادها البشري بعناصر مميزة ويبدو أنها عازمة على المنافسة بقوة خلال الأشهر ال10 القادمة من أجل مركز في مقدمة الترتيب.

فليل مثلاً كان قد أنهى الموسم الماضي كوصيف وستكون هناك مسؤولية كبيرة على عاتقه في هذه النسخة الجديد من المسابقة، إذ سيكون مطالبًا بالحفاظ على نفس النسق ومستوى الأداء. النادي تخلى عن كل من نجميه البارعين "نيكولاس بيبي" و "رافاييل لياو" لكنه انتدب في المقابل العديد بعدة عناصر موهوبة ومميزة كالمهاجم تيموتي وياه، فيكتور أوسيمين ويوسف يازيسي.

أما ليون الذي عانى من عدم انتظام مستوياته ونتائجه خلال الموسم الماضي، فقد عاد لنا بحلة جديدة مع المدرب الجديد سيلفينيو والأسطورة "جونينيو" الذي شغل منصب المدير رياضي. الفريق عرف رحيل كل من "نبيل فقير" و"فيرلاند ميندي"، لكنه لا يزال يملك ترسانة من اللاعبين الرائعين وعلى رأسهم النجم ميفيس ديباي كما أنه يملك مجموعة من الشباب الموهوبين كموسى ديمبيلي هداف الفريق الموسم الماضي، مارتان تيريي ماكسويل كورني وكذلك حسام عوار الذي سيبحث عن إثبات نفسه بشكل أكبر وتعويض فقير في صناعة اللعب على أكمل وجه,

ويسعى موناكو من جانبه لنسيان ما عشاه من معاناة وتخبطات خلال 2018-2019، فقد عزز كتيبته منذ الميركاتو الشتوي السابق ولا يزال يبحث عن تدعيمها بشكل أكبر قبل نهاية فترة الانتقالات مستهل شتنبر وإذا ما نجح في ذلك سيصارع بقوة على مركز أوروبي,

وهناك في الجنوب يشتغل نادي مارسيليا بعيدًا عن الضوضاء، لكن تطلعات جماهيره دائمًا كبيرة ويعولون على القادم من بوكا جونيورز "داريو بينيديتو" لتعويض الفتى المشاكس "ماريو بالوتيلي" والذي كان قد قدم مستويات خارقة خلال فترته القصيرة مع الفريق.

سانت إيتيان كان قد فاجأ الجميع الموسم الماضي وحقق المركز الرابع وقد يكرر الأمر نفسه هذه المرة رغم رحيل من قاده لذلك الإنجاز "جون لوي جاسيت، فيما لا يمكن استثناء بطل كأس فرنسا رين بعدما أظهره من تعملق وتألق أمام فرق مرموقة كباريس سان جيرمان، ريال بيتيس وآرسنال في 2018-2019 .

ويبقى مونبلييه أخيرًأ مرشحًأ للعب دور الحصان الأسود، فعلى عكس منافسيه الذي عرفوا تحولات وتغييرات كثيرة سواءً على مستوى المجموعة أو الطاقم التدريبي، حافظ الفريق على عناصره الأساسية ويأمل أن يساعده عامل الاستقرار هذا على تحقيق نتائج إيجابية كثيرة وذلك دون أن ننسى أنه استقطب أفضل ممر الموسم الماضي "تيجي سافانييه",

وبجانب المنافسة الشرسة المتوقعة بين الفرق، ننتظر كذلك طربًا وإمتاعًا متواصلاً بالإضافة لبزوغ وسطوع العديد من المواهب كبوباكاري سوماري في ليل، إيدواردو كامافينجا في رين، محمـد ديابي هناك في نانت وغيرهم من الأسماء,