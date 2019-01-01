باريس يستعيد كافاني ومبابي

بي إس جي عانى دون الثنائي هجومياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت آخر التقارير الصادرة في فرنسا بأن عودة نجمي باريس سان جيرمان إيدسون كافاني وكيليان مبابي للمشاركة في لقاءات الفريق أصبحت وشيكة.

وغاب الثنائي عن بي إس جي في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة، مما أدخل الفريق في معاناة هجومية في ظل إصابة ماورو إيكادري مؤخراً أيضاً.

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وذكرت "لو باريسيان" أن الثنائي مبابي وكافاني تدربا بشكل طبيعي في الأيام الماضية، وأن مشاركتهم في اللقاء المقبل أمام بوردو واردة.

وأكد التقرير أن فرص مبابي للعب أمام بوردو أقوى من كافاني في ظل جاهزيته، وأنه كان متاحاً للعب أمام ريمس الأربعاء، ولكن الجهاز الفني قرر التريث.

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ويبحث بي إس جي عن تعويض سقوطه أمام ريمس بثنائية نظيفة عندما يواجه بوردو بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.