فيراتي: إيكاردي مفاجأة سعيدة ولوكاكو كان محقًا

ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان يعلن عن سعادته لقدوم اللاعب ماورو إيكاردي من صفوف إنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بقدوم اللاعب ماورو إيكاردي لفريقه من إنتر الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن النجم الإيطالي يعد إضافة كبيرة للغاية بالنسبة لباريس سان جيرمان.

وقال فيراتي: "قدوم إيكاردي مفاجأة سعيدة بالنسبة لنا، لم أفكر في أنه سينضم لباريس سان جيرمان سوى عندما أعلنوا عن الصفقة، لقد علمت في البداية من الصحف".

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وأضاف: "أنا سعيد لأنه لاعب لديه جودة كبيرة ويسجل من ٢٠ لـ ٢٥ هدفًا في الموسم الواحد، وسيضيف لنا الكثير، بالرغم من مروره بالكثير من المشاكل في الأشهر الماضية".

وعن العنصرية أكمل: "هي خطوة كبيرة للغاية، علينا أن نوقف المباريات إلا لن يحدث أي شيء، لوكاكو كان محقًا، علينا أن نكون أكثر تأثيرًا كلاعبين".

جدير بالذكر أن لوكاكو كان قد شهد حادثة عنصرية في الجولة الماضية من الدوري أمام كالياري مع إنتر، وأعلن الاتحاد الإيطالي عن فتح تحقيق في تلك الواقعة.