مونييه: لم أقصد إيذاء هازارد وحاولت الاتصال به

حالة من الحزن لدى المدافع البلجيكي

أكد توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان، أنه لم يقصد إصابة مواطنه البلجيكي إدين هازارد، بمواجهة فريقه أمام ريال مدريد.

هازارد غادر أرضية ملعب سانتياجو برنابيو مصاباً الثلاثاء الماضي، قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة.

نجم ريال سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 10 أيام بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل.

وقال مونييه في تصريحات صحفية:"أشعر بحزن شديد جداً، حاولت التواصل معه بعد اللقاء ولكني لم أستطع".

رونالدو يبتعد عن المشاركة مع يوفنتوس مجدداً

كيف تسبب برشلونة في بكاء توخيل؟

وأضاف:"رأيت بعض اللاعبين في ريال مدريد يؤكدون قوة الإصابة، أتمنى عدم خطورتها، لأن إدين آخر لاعب يمكنني تعمد إصابته".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ليضمن باريس التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الأول، بينما يأتي ريال في المركز الثاني.