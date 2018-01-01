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دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال تساعد باريس سان جيرمان في أزمته مع اللعب النظيف

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باريس سان جيرمان تحت طائلة قوانين الاتحاد الأوروبي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن حجم الأموال التي حصدها باريس سان جيرمان جراء مشاركته في دوري أبطال أوروبا لنسخة العام الحالي حتى الآن.

وتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مجموعته على حساب كلاً من ليفربول، نابولي، والنجم الأحمر، وسيلعب مع مانشستر يونايتد بالدور التالي فبراير المقبل.

وذكرت "لي باريسيان" أن بي إس جي استفاد من النظام الجديد لتوزيع الأرباح للبطولة والذي على أساسه يتحصل كل فريق على 15 مليون يورو عن المشاركة.

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وأوضحت الصحيفة العاصمية الفرنسية أن بي إس جي حصد حتى الآن ثمانين مليون يورو، وهو ما يتخطى الفريق ما حققه العام الماضي في حدود 62 مليوناً.

ووضعت الصحيفة بياناً تفصيلياً بمكاسب بطل فرنسا، إذ تحصل على 15.5 مليوناً للمشاركة بدور المجموعات، و20 مليوناً عن النقل التلفازي، 26.6 مليوناً من الاتحاد الأوروبي.

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وشملت المكاسب 9.9 مليون يورو عن نتائج الفريق بالمجموعة، و9.5 مليوناً إضافية عن عبوره للدور التالي، ليصل المجموع إلى 81.25 مليون يورو.

ويعاني باريس سان جيرمان من مشاكل مع قوانين اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب مصروفاته الكبيرة، والتي لا تتناسب مع دخل الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إمكانية توقيع عقوبات على الفريق مالية وحرمانه من الصفقات بسبب الخروقات، وهو ما قد يدفعه للتخلي عن بعض من نجومه لحل أزمة الموازنة.

يذكر أن بي إس جي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعد انتهاء الدور الأول ويملك لقاءين مؤجلين.

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