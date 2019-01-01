تأهب أمني في باريس قبل لقاء جلطة سراي خوفاً من أحداث 2001

أحداث عنيفة حدثت بين الفريقين في الماضي

رفعت الشرطة الفرنسية من حالة التأهب الأمني في باريس قبل لقاء جلطة سراي في ضيافة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال خوفاً من تكرار أحداث 2001 بين الناديين.

ويحل الفريق التركي ضيفاً على بي إس جي في لقاء لا يهم أصحاب الأرض بعد ضمانهم صدارة المجموعة، بينما يملك الأتراك فرصة لبلوغ الدوري الأوروبي حال الانتصار وتعثر بروج أمام ريال مدريد.

وذكرت تقارير أن 1300 عنصر من الشرطة سيتواجد في ملعب حديقة الأمراء الذي يستضيف المباراة تخوفاً من حدوث حالات شغب من قبل الجمهور التركي.

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وشهد لقاء الفريقين في 2001 إصابة 56 شخصًا بعد هجوم الجمهور التركي على نظيره الفرنسي في المدرجات ومحيط الملعب، واقتحامه أرضية الملعب، مما دفع الحكم لإيقاف المباراة لعشرين دقيقة.

وفاز بي إس جي وقتها بالمباراة بهدفين نظيفين، ولكن طغت أحداث الشغب الدامية في المدرجات على الحدث الكروي، وعاد الحديث عنها مجدداً بمناسبة تجدد المواجهة.

وينتظر أن يصاحب جلطة سراي عددًا كبيرًا من الجمهور في زيارته للعاصمة الفرنسية، ولذا كان زيادة التأمين من قبل الأمن قبيل مواجهة مساء الأربعاء.

وانتصر بي إس جي ذهاباً في إسطنبول بهدف نظيف من توقيع ماورو إيكاردي.