باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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باريس سان جيرمان 0 × 1 بايرن ميونخ

مباشر، لحظة بلحظة



نهااااااااااااااااااااااية المباراة بتأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي برغم الخسارة بهدف موتينج، شكرًا لكم على حسن المتابعة

93 عرررررررررررضية خطيرة من ساني ولكن نافاس يتألق ويمسك بالكرة

90 انطلااااااااقة رائعة من نيمار الذي راوغ الجميع ولكن هيرنانديز يقطع الكرة من أمامه قبل أن ينفرد بالحارس نوير

89 تبديل ثالث لباريس سان جيرمان بخروج دي ماريا ودخول هيريرا

88 أوووووووووووووه خطيرة لباريس، ونوير يخرج من مرماه ويشتت الكرة قبل أن تصل لنيمار

86 أووووووووووه الكرة تصل إلى كيميش داخل منطقة الجزاء الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع

84 تبديل لبايرن ميونخ بدخول خافي مارتينيز وخروج موتينج

82 أوووووووووه، كانت قريبة للغاية من بايرن ميونخ، ساني يراوغ باكير ويسدد ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم، البافاري كاد أن يخطف التأهل

77 مبابي يحرز هدف رائع بعد أن انفرد تمامًا بنوير ولكن حكم الراية يلغيه بداعي التسلل

76 مرتدة خطيرررررة لباريس وتسديدة من مويس كين ولكن الكرة عالية عن مرمى نوير

73 تفيير لباريس سان جيرمان بدخول مويس كين بدلًا من دراكسلير

70 تغيير لبايرن ميونخ بدخول جمال موسيالا بدلًا من ألفونسو ديفيس

69 كم كانت قريبة من بايرن ولكن دي ماريا يشتت كرة في منتهى الخطورة

68 مجهود دفاعي رائع من مبابي لقطع الكرة من ساني

64 عرررررررضية من الجهة اليسرى لباريس ولكن نوير يمسك بالكرة

62 أووووووووووووووه نافاس يحرم بايرن من الهدف الثاني، تمريرة رائعة من ساني إلى مولر الذي يسدد ولكن الكوستاريكي يتصدى

57 تعطل اللعب لتعرض مدافع باريس سان جيرمان للإصابة، وباكير يستعد للنزول

56 عررررررضية من ديفيس ولكن نافاس يمسك بالكرة

52 يا الله! غير معقول هذا الحظ السئ للباريسيين، عرضية لدي ماريا يراوغ ديفيس ويلعب الكرة لنيمار الذي يحاول لمسها أمام المرمى الخالي، ولكنها تمر بغرابة شديدة ويُخرجها بواتينج لضربة ركنية

48 بينية رائعة إلى نيمار الذي اخترق بشكل ممتاز ولكنه يسدد الكرة عالية جدًا

46 تسديدة من ألابااااااااااااااااااا من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف سجله موتينج

45 أووووووووه مرتدة خطيرة لبايرن بعد قطع الكرة من باريس، الكرة تصل إلى ساني الذي يسددها ولكن نافاس يمسك بها

44 تسديدة قوووووووية من ألابا ولكن نافاس يتألق ويُخرجها لضربة ركنية

42 باريس غير محظوظ أبدًا، مبابي يراوغ ويسدد ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم

40 جووووووووووووووووووووووووووووووووووول موتينج يسجل الأول لبايرن، تسديدة يصدها نافاس وترتد عالية، يقفز الكاميروني ويلعبها برأسه في المرمى

39 غير معقول، غير معقول، غير معقول! تحركات سلسلة وسريعة من باريس تضرب خط الدفاع العالي لبايرن ميونخ ونيمار يسدد ولكن بالقائم!

36 يا الله! الكرة تصل لنيمار على حدود منطقة الجزاء بعد تشتيت ضربة حرة غير مباشرة، البرازيلي يراوغ ويسدد كرة جميلة ولكنها تصطدم بالعارضة، مباراة ممتازة جدًا من نيمار

33 نيمار يراوغ ويسدد ولكن نوير يتألق ويتصدى لكرة البرازيلي

31 حكم الراية يحتسب تسلل على مبابي ولكن الإعادة أثبتت أن مهاجم باريس لم يكن متسللًا!!

29 نيمار يطالب بركلة جزاء لسقوطه داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

27 غير معقوووووووووول، مرتدة في منتهى الخطورة لباريس، مبابي يمرر لنيمار الذي كان منفردًا تمامًا بالمرمى ولكن نوير يتألق ويحافظ على حظوظ بايرن ميونخ

26 تسديدة قووووووووووية من كيميش ولكن الكرة تمر بجوار القائم

25 أووووووووووووووووووووووووووووووه أخطر فرص بايرن في المباراة، تسديدة رائعة وقوية من ساني من خارج حدود منطقة الجزاء، تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

24 بايرن يواصل إرسال الكرات العرضية من الجهة اليسرى ولكن دفاع باريس سان جيرمان يقظ حتى الآن

19 مرة أخرى بايرن يخترق الجبهة اليمنى لباريس، ولكن الهجمة لا تكتمل بسبب التباطؤ في التسديد من داخل منطقة الجزاء

17 تعطل اللعب بسبب سقوط دي ماريا للإصابة

15 مرور ربع ساعة على بداية المباراة، وباريس يدافع بشكل جيد حتى الآن

9 أوووووووووووه نيمار يهدر فرصة هدف محقق لباريس، عرضية من مبابي وارتباك من دفاع بايرن في تشتيت الكرة، البرازيلي يجد نفسه أمام المرمى ويسدد ولكن نوير يتعملق

8 عرررضية لبايرن تصل إلى مولر يلمسها برأسه، ولكنها تصل سهلة لنافاس

6 كرررة طولية تصل إلى كومان الذي يمرر إلى موتينج ولكنه يتباطئ في التسديد ويقطع دفاع باريس سان جيرمان الكرة في توقيت حرج

5 عرررررضية من الجهة اليسرى لبايرن ميونخ ولكن نافاس يمسك بالكرة

3 أوووووووووووووه خطيرة لباريس، الكرة تصل إلى مبابي على الجهة اليمنى ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لنوير

2 الرسم التكتيكي للبايرن في حال استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة هو 4-4-2

انطلاق المباراة

تشهد المباراة عدة غيابات للإصابة مثل ماركينيوس من جانب باريس سان جيرمان، وكلا من جوريتسكا وزولة من جانب الضيوف فريق بايرن ميونخ

تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

نافاس

ديالو - دانيلو - كيمبيمبي - داجبا

باريديس - جايي

دراكسلر - نيمار - دي ماريا

ديمبيلي

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

تشكيل بايرن ميونخ

يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



نوير

ديفيس - هيرنانديز - بواتينج - بافارد

ألابا - كيميش

كومان - مولر - ساني

موتينج



انتهت مباراة الذهاب بفوز غير متوقع للفريق الفرنسي على حامل اللقب في عُقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن لاعبو العملاق البافاري يبدون واثقين تمامًا من التأهل للدور التالي بعد أن قدم الفريق مباراة ممتازة برغم الخسارة، حيث كان ينقصه التوفيق فقط للفوز وبنتيجة عريضة!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.