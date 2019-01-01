لوس أنجلوس يستعد للتقدم بعرض رسمي لضم كافاني

اللاعب ينتهي عقده مع باريس بنهاية الموسم الحالي

كثف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، محاولاته من أجل التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

لوس أنجلوس يبحث عن مهاجم جديد من كبار الأندية الأوروبية، لخلافة العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن رحيله عن الفريق.

كافاني يعتبر من أهم الأهداف المناسبة للنادي الأمريكي، نظراً لغموض موقفه في باريس وإمكانية تقلص دوره بعد قدوم ماورو إيكاردي.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت أن لوس أنجلوس سيتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويطمح للتوصل لاتفاق نهائي للحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني، قبل نهاية عقده مع باريس في شهر يونيو.

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وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يرحب النادي الفرنسي بأي خطوة لبيع كافاني بحالة عدم رغبته في التجديد، بدلاً من خسارته بالمجان في الصيف.

وتأتي هذه الأنباء مع تصريحات والتر جوليلمون وكيل أعمال المهاجم المخضرم، بأن المناقشات مستمرة لحسم مستقبله، ومازالت الأمور غير محسومة برحيله أو استمراره مع باريس حتى الآن.