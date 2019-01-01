المحكمة الرياضية تكشف عن قرارها بشأن إيقاف نيمار

المحكمة الرياضية تعلن عن قرار جديد يخص البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بشأن إيقافه في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت المحكمة الرياضية اليوم عن قرار جديد يخص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن إيقافه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي صدر عن المحكمة الرياضية أكدت من خلاله تخفيض الإيقاف الذي كان النجم البرازيلي يعاني منه بسبب مباراة فريقه الأخيرة بالبطولة.

وكان نيمار قد هاجم التحكيم الأوروبي عقب خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد.

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وكتبت المحكمة في البيان: "المحكمة الرياضية أصدرت قرارًا نهائيًا بشأن العقوبة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي لنيمار دا سيلفا بعد الاستئناف الذي تقدم به باريس سان جيرمان".

وأضافت: "اللاعب كان قد تم معاقبته بالحرمان من ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وقررنا أن نعطيه العقوبة الأدنى بالإيقاف للقاءين".

جدير بالذكر أن نيمار بهذا الشكل سيكون جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام فريق كلوب بروج.