بارما يكشف سر رفض التعاقد مع دي روسي
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أكد دانيلي فاجيانو المدير الرياضي لبارما أن ناديه لا يقدر على تحمل تكلفة ضم دانيلي دي روسي قائد روما الذي غادر ناديه بنهاية الموسم.
وقال فاجيانو في تصريحات إذاعية:"فكرنا بضمه هذا حقيقي، ولكننا لم نقدر على تحمل التكاليف".
أما عن ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا الذي يرتبط النادي بضمه أيضاً قال:"هو شخص نحبه، وكذلك يحبه العديد من الفرق، نحن نبحث عن الكثير من المهاجمين، ولكن الأمر ليس سهلاً".
وكان دي روسي قد ودع الذئاب هذا الموسم بعد 17 عاماً قضاها في العاصمة الإيطالية.
يذكر أن قائمة المهتمين بلاعب الوسط المخضرم تشمل العديد من أندية الكالتشيو على رأسها فيورنتينا وسامبدوريا.