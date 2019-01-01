الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بارما يخسر صراعه مع نانت حول مهدي عبيد

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Gettyimages
صفعة لبارما، مهدي عبيد سيوقع 3 سنوات لنانت الفرنسي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يبدو أن بارما قد خسر الصراع مع نانت الفرنسي على ضم مهدي عبيد، حيث أعلن النادي الفرنسي أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اليوم تمهيدًا للانضام لهم.

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وكان مهدي عبيد أحد أبرز اللاعبين الذين اهتم بهم بارما خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي ديجون الفرنسي بعدما قضى هناك 3 سنوات.

وكانت صحيفة سبورتالينا الإيطالية قد أمدت منذ أيام أن اللاعب قد وافق على الانضمام إلى بارما خلال الميركاتو الحالي في صفقة انتقال حر.

ولكن مصادر فرنسية موثوقة قد أكدت اليوم أن مهدي عبيد قد اجتاز الفحوصات الطبية اليوم وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

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يذكر أن بارما يعد مهتمًا أيضًا بنجم إنتر الصاعد كاراموه، والذي سيتعاقد معه على الأرجح مقابل 14 مليون يورو مع أحقية النيراتزوري في استرداده مستقبلًا.

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