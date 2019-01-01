بارما: لا نستطيع التوقيع مع بالوتيلي

بييترو بيتزاروتي رئيس نادي بارما يؤكد أن فريقه حاول التعاقد مع ماريو بالوتيلي خلال الأسابيع الماضية.

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كشف بييترو بيتزاروتي رئيس نادي بارما الإيطالي أنه حاول التوقيع مع ماريو بالويتلي لاعب نيس ومارسيليا السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بييترو وأكد خلالها أن النادي لن يستطيع الحصول على خدماته بسبب ارتفاع التكلفة.

أبرز أخبار الانتقالات اليوم.. قائد النصر السابق ينتقل إلى الدوري القطري، ونابولي يطلب ضم مهاجم إنتر 📰 pic.twitter.com/Ltmesu5KQW — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يوليو ٢٠١٩

بييترو بيتزاروتي رئيس نادي بارما الإيطالي يؤكد أن فريقه حاول الحصول على خدمات ماريو بالوتيلي هذا الصيف.

وقال بيتزاروتي: "لقد حاولنا أن نقوم بالتوقيع مع ماريو بالوتيلي لكننا أدركنا أنه أغلى مما نستطيع أن ندفع، لا يمكن لبارما أن تتحمل مثل تلك المبالغ".

وأضاف: "الأمر محبط بشكل كبير، هو لاعب أحببنا أن ينضم لنا بشكل كبير، لكن المفاوضات لن تستمر بعد الآن".

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وكان عقد بالوتيلي مع فريقه مارسليا قد انتهى وارتبط اسمه بالانضمام لأكثر من فريق خلال الفترة الماضية منهم مارسيليا الفرنسي.

جدير بالذكر أن بالوتيلي صاحب الـ ٢٨ عامًا كان قد شارك في ١٥ مباراة مع مارسليا في كل البطولات بالموسم الماضي سجل خلالهم ثمانية أهداف.