باركلي يكشف عن معاناته مع الانتكاسة وطموحه في المرحلة القادمة

ويتحدث عن فرصه مع منتخب إنجلترا في يورو 2020

أعرب لاعب وسط تشيلسي روس باركلي عن سعادته الغامرة، بعودته إلى الملاعب مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين.

وعانى لاعب إيفرتون السابق من انتكاسة على مستوى القدم، على إثرها ابتعد عن أسود غرب لندن منذ أكتوبر الماضي، إلى أن دفع به فرانك لامبارد في مباراة نوتنجهام فوريست الأخيرة.

وتمكن الدولي الإنجليزي من مساعدة فريقه في تخطي ضيفه العريق في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة هودسون أودوي، التي ارتدت من يد الحارس.

وعن معاناته مع إصابته الأخيرة، قال "شعرت بحاجتي للعودة إلى أرض الملعب، إذ ابتعدت عن الفريق لفترة لإصابتي في القدم. تعرض لانتكاسة لفترة من الوقت وكنت أشعر بألم شديد حتى أسبوعين".

وأضاف "قمت بعمل شاق وكنت سعيدًا ببدء مباراة نوتنجهام وتسجيل هدف، كان من الصعب علي الاكتفاء بمشاهدة الفريق، وهذا لأنني أريد أن أكون في الملعب، لكني لا أنكر أنني واجهت الكثير من المشكلات".

وتابع "كان لدي شرائح على جزأين في عظام قدمي، لذا كان الأمر مؤلمًا للغاية، لكن كان ينبغي علي أن أقضي وقتي (في إعادة التأهيل) وبذل قصارى جهدي. أود القول بأنني لم أكن أستطيع ركل الكرة بقدمي اليمنى، لذا كنت أتدرب بقدمي اليسرى فقط، لكن الآن أشعر أنني على ما يرام وفي حالة جيد، وأنا مستعد للحفاظ على مكاني ومواصلة العمل الجاد".

وعن فرصه في العودة لمنتخب بلاده الإنجليزي قبل أن يستقر المدرب جاريث ساوثجيت على القائمة المشاركة في يورو 2020، قال "تحدثت مع المدرب في المعسكر الأخير لأنني حصلت على استدعاء، لكني كنت أناضل ولم يكن من المفيد أن أبقى مع المنتخب لأتلقى العلاج هناك".

وأكمل "الأمر كان أشبه بالتحدي الخاص لنفسي، وكنت أشعر أنني أسير على الطريق الصحيح في آخر أسبوعين، وها قد عُدت مرة أخرى، آمل أن يكون قد شاهد هدفي (مدرب إنجلترا)، وأعتقد أنه شاهده، وبعد ذلك أريد الحصول على مباريات كثيرة إلى أن يأتي موعد مباراة إنجلترا القادمة".

وختم المقابلة الطويلة "الشيء المهم بالنسبة لنا في تشيلسي هو الحفاظ على تركيزنا والظهور بصورة أفضل في مبارياتنا على ملعبنا لنواصل المضي قدمًا ونقفز في جدول الترتيب العام".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية البريميرليج، برصيد 36 نقطة، متأخرًا عن ثالث الترتيب العام مانشستر سيتي بثماني نقاط وتسع عن الوصيف ليستر سيتي.